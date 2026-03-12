El San Pedro Country Music Festival se presentó en el Tecnódromo de Expoagro

El Tecnódromo de la muestra Expoagro fue escenario este jueves de una presentación especial del Festival de Música Country de San Pedro, en una iniciativa que buscó trasladar el espíritu del tradicional evento sampedrino al ámbito de la mayor feria agroindustrial de la región. La actividad se desarrolló en el marco de la Jornada Nacional de Jóvenes y contó con la participación del grupo nicoleño Cherry Collins y la agrupación deRosario Country Rebels.

La propuesta artística, coordinada por la productora Country2.com, ofreció un espectáculo de música en vivo y baile coreográfico que funcionó como cierre de la jornada tras las habituales exhibiciones tecnológicas del sector. El público, integrado por estudiantes, docentes y profesionales, colmó las gradas del microestadio y recibió con sorpresa la intervención cultural que interrumpió la dinámica de demostraciones de maquinaria pesada, drones y robótica de última generación.

El evento sirvió además como plataforma de promoción turística para la ciudad de San Pedro, destacando la trayectoria de un festival que en 2025 alcanzó el hito de sus 20 ediciones consecutivas desde su creación en 2003. La conducción del bloque estuvo a cargo de Pedro Ibáñez, locutor habitual de la cita sampedrina, bajo una producción conjunta entre el equipo organizador de Expoagro y los responsables del festival country.

Desde la organización expresaron su agradecimiento a los artistas y colaboradores que hicieron posible esta presentación en el Tecnódromo, un espacio que durante los cuatro días de la muestra recibe a miles de visitantes. Asimismo, adelantaron que continuarán difundiendo novedades y actividades relacionadas con el festival a lo largo del año, invitando a los seguidores del género a mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales.