Basquet: Náutico comienza su participación en la Liga Provincial U13, U15 y U17

El basquet del Club Náutico San Pedro inicia este domingo su camino en la Liga Provincial de Clubes 2026, el certamen de divisiones formativas más importante del territorio bonaerense, con el debut de sus categorías U13, U15 y U17 en el gimnasio "José Geoghegan".

El debut oficial se producirá en condición de local frente a Náutico Zárate. A las 10 debutará el equipo U13 dirigido por Juani Gastellú, a las 11.30 el U15 entrenado por Augusto Carugati y a las 13 el U17 conducido por Samuel Panatteri.

En esta primera etapa, Náutico integra la zona Norte A2. El próximo compromiso será de visitante contra Atenas de La Plata, tras una fecha libre. El fixture incluye enfrentamientos ida y vuelta contra Argentino de Chivilcoy, San Lorenzo de Chivilcoy, Gimnasia de Chivilcoy y Platense de La Plata. En el caso de U17, Argentino y Gimnasia de Chivilcoy no presentan equipo en esta categoría, por lo que el conjunto sampedrino tendrá fecha libre durante el fin de semana de esa tira.