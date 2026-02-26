Tragedia en el río Paraná: hallaron la lancha pero continúa la intensa búsqueda del tripulante desaparecido

Una embarcación de Defensa Civil regresó a puerto tras aproximadamente ocho horas de colaboración continua en las tareas de rastreo con la Prefectura Naval Argentina.

En dicha unidad se encontraba el director del área, Fabio Giovanettoni, junto a personal especializado y la hija del hombre desaparecido ayer, quien acompañó de cerca las acciones en el río

Fuentes oficiales confirmaron que, si bien la lancha en la que viajaban las víctimas fue hallada por los rescatistas y retirada del agua, todavía no se pudo dar con el paradero del tripulante buscado.

Mientras tanto, efectivos de la Prefectura mantiene el rastrillaje en proximidades del kilómetro 245 del río Paraná para localizar a Sergio Gilli, de 50 años, quien desapareció tras el naufragio de la embarcación en la que navegaba junto a un acompañante frente a la zona de islas. El siniestro se produjo durante la tarde del miércoles cuando la canoa en la que se desplazaban, que transportaba un cargamento de miel, se vio afectada por el ingreso de agua tras la presunta formación de una fuerte marejada provocada por un buque remolcador que operaba en las cercanías.

En medio del incidente, el otro ocupante de la embarcación, identificado como Gustavo Fussi, de 60 años, logró mantenerse a flote abrazado a un objeto contundente hasta ser auxiliado por la tripulación de otra barcaza que navegaba por el sector y que dio aviso inmediato a las autoridades de seguridad náutica. Tras ser trasladado al puerto local, Fussi recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del SAME, mientras que las patrullas de la Prefectura iniciaron las tareas de búsqueda de Gilli, las cuales se extendieron durante toda la noche y continúan reforzadas en la jornada de hoy.

El operativo de la fuerza federal incluye actualmente el despliegue de guardacostas y personal especializado en salvamento que trabaja en el área delimitada del hundimiento, bajo condiciones de navegación que son monitoreadas permanentemente para garantizar la continuidad de las acciones. La Prefectura Naval Argentina permanece en el lugar del hecho para agotar las instancias de búsqueda en la zona crítica del siniestro.

Por su parte, la Justicia Federal competente tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades y las causas mecánicas o ambientales que derivaron en la vuelta campana de la unidad y la posterior desaparición del tripulante bonaerense. Los peritajes buscarán establecer si el paso del buque remolcador fue el factor determinante en la desestabilización de la canoa cargada con miel.