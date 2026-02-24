Rock en Baradero confirmó su grilla por día para la edición 2026

Rock en Baradero ya cuenta con su esquema definitivo de artistas para el próximo 3 y 4 de abril. La organización confirmó la distribución de las bandas que se presentarán en el Anfiteatro Municipal.
La jornada del viernes 3 de abril estará marcada por la trayectoria de Las Pelotas y la potencia de la banda uruguaya La Vela Puerca. El primer día también contará con la propuesta cooperativa de La Delio Valdez, el rock de Guasones, la energía festiva de Kapanga y la solidez instrumental de Eruca Sativa y Los Espíritus.
Por su parte, el sábado 4 de abril ofrecerá un cierre de alto impacto con la presencia de Babasónicos y Rata Blanca, dos exponentes fundamentales del rock alternativo y el heavy metal en español, respectivamente. La grilla del segundo día se completa con nombres de peso como Catupecu Machu, Los Pericos, El Mató a un Policía Motorizado y El Kuelgue, entre otros referentes de la escena actual.
Grilla completa de artistas día por día:
Viernes 3 de Abril Las Pelotas, La Vela Puerca, La Delio Valdez, Guasones, El Plan de la Mariposa, Turf, Kapanga, Eruca Sativa, Los Espíritus, Dancing Mood, Los Pérez García, Camionero, Autos Robados, Boyler y Seda Carmín.
Sábado 4 de Abril Babasónicos, Rata Blanca, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Peces Raros, El Zar, Gauchito Club, Los Pericos, Los Tabaleros, Indios, Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Terapia y Juan Baro.