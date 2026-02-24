Rock en Baradero confirmó su grilla por día para la edición 2026

Rock en Baradero ya cuenta con su esquema definitivo de artistas para el próximo 3 y 4 de abril. La organización confirmó la distribución de las bandas que se presentarán en el Anfiteatro Municipal.

Con una propuesta que supera los 30 artistas en escena, el festival mantiene su dinámica de múltiples escenarios para permitir el cruce de diversos géneros y generaciones. Si bien los horarios precisos de cada set se darán a conocer en los próximos días a través del sitio oficial, se anticipó que la programación iniciará temprano con bandas emergentes y reservará los cierres nocturnos para los nombres de mayor convocatoria.

La jornada del viernes 3 de abril estará marcada por la trayectoria de Las Pelotas y la potencia de la banda uruguaya La Vela Puerca. El primer día también contará con la propuesta cooperativa de La Delio Valdez, el rock de Guasones, la energía festiva de Kapanga y la solidez instrumental de Eruca Sativa y Los Espíritus.

Por su parte, el sábado 4 de abril ofrecerá un cierre de alto impacto con la presencia de Babasónicos y Rata Blanca, dos exponentes fundamentales del rock alternativo y el heavy metal en español, respectivamente. La grilla del segundo día se completa con nombres de peso como Catupecu Machu, Los Pericos, El Mató a un Policía Motorizado y El Kuelgue, entre otros referentes de la escena actual.

Grilla completa de artistas día por día:

Viernes 3 de Abril Las Pelotas, La Vela Puerca, La Delio Valdez, Guasones, El Plan de la Mariposa, Turf, Kapanga, Eruca Sativa, Los Espíritus, Dancing Mood, Los Pérez García, Camionero, Autos Robados, Boyler y Seda Carmín.

Sábado 4 de Abril Babasónicos, Rata Blanca, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Peces Raros, El Zar, Gauchito Club, Los Pericos, Los Tabaleros, Indios, Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Terapia y Juan Baro.