Regresa la "Feria de Encanto" al Centro de Comercio con emprendedores locales

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la "Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores". El evento, que se desarrollará en el salón de la institución, reunirá a productoras locales en una jornada orientada a fortalecer el comercio de cercanía y la producción autogestiva.

La actividad se llevará a cabo en el horario de 17:00 a 22:00 con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Según informaron los organizadores, el espacio funcionará como un paseo de compras donde se exhibirán artículos de diversos rubros, entre los que se destacan propuestas de moda, decoración, cosmética, regalería y productos gastronómicos artesanales.

Esta iniciativa busca visibilizar el trabajo de las emprendedoras sampedrinas, quienes presentarán creaciones originales marcadas por un fuerte compromiso con la calidad y la identidad local. Desde el Centro de Comercio señalaron que la propuesta invita a los vecinos a disfrutar de una tarde diferente, apoyando directamente a quienes impulsan el desarrollo económico y creativo de la ciudad a través de sus proyectos personales.

La convocatoria permanece abierta para aquellos emprendedores interesados en sumarse a futuras ediciones del mercado. Los interesados pueden solicitar información adicional acercándose a la sede de la entidad o comunicándose al teléfono 3329 47-4498 para conocer los requisitos de incorporación a esta red de comercialización.