Provincia inició la licitación para la obra energética por 28 mil millones de pesos

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, financiados íntegramente por el Estado provincial. El objetivo central es duplicar la capacidad actual del suministro eléctrico en la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sino también garantizar el abastecimiento para la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento del sector comercial y logístico.

La obra contempla la construcción de la Estación Transformadora "San Pedro Industrial" y una nueva línea de alta tensión (LAT) de 4,15 kilómetros de longitud con doble terna. Esta infraestructura se vinculará a la línea existente entre San Pedro y Papel Prensa, utilizando estructuras de hormigón y monopostes metálicos con tecnología de fibra óptica integrada para comunicaciones.

El complejo energético incluirá un edificio de comando, sistemas de telecontrol digital (SCADA), un muro perimetral de seguridad de tres metros y medidas de mitigación ambiental, entre las que se destaca una cortina forestal.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la mejora en la seguridad energética es estratégica para potenciar el Puerto de San Pedro, punto clave en el comercio de cereales y el desarrollo económico del norte bonaerense. Con esta ampliación, la región se consolida como un polo atractivo para proyectos de inversión a gran escala que requieren una infraestructura eléctrica robusta y confiable.