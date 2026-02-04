Presentaron oficialmente la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

El Centro de Comercio manifestó su preocupación por la inseguridad y exigió mayor articulación judicial
El Centro de Comercio manifestó su preocupación por la inseguridad y exigió mayor articulación judicial
La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido. A través de un pronunciamiento institucional, la entidad mercantil subrayó que la reiteración de estos episodios delictivos obliga a sostener un reclamo social permanente para evitar que la problemática pierda visibilidad y legitimidad en la agenda pública. La organización expresó además su solidaridad con las familias afectadas, haciendo especial mención a un ex integrante de su comisión directiva que sufrió un hecho de inseguridad en su ámbito familiar.