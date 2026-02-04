Presentaron oficialmente la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

​De la conferencia de prensa participaron el director de Cultura, Roberto González; el director de Turismo, Ignacio Duzac; el coordinador de Producción, Hugo Ramírez; y el presidente del Club Agricultores, Marcelo Faccio. Los funcionarios brindaron detalles sobre la organización y las propuestas previstas para la jornada, centradas en la actividad frutícola de la región.

​Durante la presentación se informó que la fiesta es el resultado de un trabajo entre el Municipio, el club, los productores y las instituciones de la localidad. Los organizadores señalaron que el objetivo es mantener el evento en el calendario local para respaldar la identidad del partido de San Pedro.

​La programación incluye espectáculos artísticos, feria de artesanos y un patio gastronómico con emprendedores locales. Asimismo, se darán a conocer los resultados del Certamen del Durazno, evaluado por un jurado en enero, y se realizará la entrega de premios junto con la elección del embajador y la embajadora de esta edición.

​Para facilitar el traslado, el municipio dispondrá de transporte sin costo desde la Casona de Turismo y la Delegación de Río Tala. Los interesados deberán inscribirse en dichos puntos para asegurar su lugar en el servicio.

Autoridades municipales y directivos del Club Agricultores presentaron este miércoles la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción, que se desarrollará el próximo sábado 7 de febrero en la localidad de Gobernador Castro. El evento se llevará a cabo en el campo de deportes de la institución y contará con acceso gratuito para el público.