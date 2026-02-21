Nueva edición de "Iluminados por el Arte" con un recorrido cultural y gastronómico en Santa Lucía


Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural "Iluminados por el Arte", una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

La jornada se desarrollará este domingo 22 de febrero a partir de las 18:30 horas, con una programación que combina patrimonio, expresiones artísticas y propuestas gastronómicas para toda la comunidad.

La actividad comenzará en el Museo del Centenario y continuará con una visita a la Iglesia Santa Lucía a las 19:15. Según el cronograma oficial, el circuito cultural alcanzará la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento y la Casa del Teatro y la Cultura de forma simultánea a las 20:00, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer el acervo institucional y artístico de la localidad en un formato de paseo abierto.

El cierre del evento está previsto para las 21:00 horas con la inauguración del escenario principal, donde se presentarán espectáculos musicales y artísticos. En paralelo al recorrido, se instalará una feria de artesanos y emprendedores locales junto a diversos puestos gastronómicos, con el objetivo de fomentar la economía regional y ofrecer un espacio de recreación integral para las familias.