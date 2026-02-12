Mercados Bonaerenses: Operativo de pastas y lácteos en cinco puntos del partido de San Pedro



El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Municipalidad de San Pedro, llevará adelante este viernes 13 de febrero un operativo de comercialización de productos esenciales a través del programa "Mercados Bonaerenses". El camión de "Pastas y Lácteos para Todos" recorrerá distintas localidades del partido ofreciendo alimentos de la canasta básica con ofertas directas del productor al consumidor.

La jornada itinerante comenzará por la mañana y se extenderá hasta la tarde, cubriendo cinco puntos estratégicos del distrito para facilitar el acceso de los vecinos a las promociones vigentes.

Según el cronograma oficial, el punto de inicio será la localidad de Gobernador Castro, donde el camión permanecerá frente a la Delegación Municipal entre las 8.30 y las 13.00. En simultáneo, otra unidad brindará atención en Río Tala, también frente a la sede delegativa, en el horario de 8.30 a 14.00.

Durante el turno vespertino, la actividad se trasladará a Pueblo Doyle, con atención frente a la plaza principal de 14.00 a 15.30. Posteriormente, el operativo llegará a Santa Lucía, donde los vecinos podrán acercarse a la Delegación Municipal de 15.30 a 18.00. El cierre de la jornada está previsto en Vuelta de Obligado, en la Plaza Santiago Moreira, desde las 16.30 hasta las 18.00.