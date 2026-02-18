Jubilados se movilizan en Plaza Belgrano contra la reforma laboral y el uso de fondos de ANSES

La Agrupación de Jubilados y Pensionados "Cachi Scipioni" lanzó una convocatoria para una nueva jornada de protesta este miércoles 18 a las 17:30 horas en la Plaza Belgrano. La movilización tiene como eje central el rechazo a las políticas previsionales y laborales impulsadas por el Gobierno nacional.

Bajo la consigna de defender los recursos de la seguridad social, la organización manifestó su oposición a lo que consideran un intento oficial de financiar despidos mediante fondos pertenecientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según expresaron los referentes de la agrupación, el objetivo es frenar una transferencia de recursos que estiman entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales.

En el marco de esta convocatoria, los jubilados también expresaron su solidaridad con los trabajadores en actividad al rechazar de manera enfática el proyecto de la denominada Ley de Modernización Laboral. Para la agrupación, esta iniciativa representa una amenaza tanto para los derechos actuales de los trabajadores como para la sostenibilidad del sistema previsional a futuro.

La "Cachi Scipioni" instó a las centrales obreras y organizaciones sociales a confluir en un paro nacional y un plan de lucha por tiempo indefinido. La exigencia principal es que el proyecto de reforma laboral sea retirado del Congreso Nacional de forma inmediata.

La asamblea en Plaza Belgrano se suma a una serie de acciones que el sector de los adultos mayores viene desarrollando en el distrito para visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y la preocupación por la gestión de los fondos públicos destinados al sector pasivo.