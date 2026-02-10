Inminentes cambios en la cúpula de la Jefatura Distrital y la Policía Comunal

La conducción policial de San Pedro atravesará por un nuevo período de cambios, de acuerdo a información brindada por fuentes oficiales.

El Ministerio de Seguridad confirmaría oficialmente en las próximas horas los reemplazos para la Comisario Paola Vela (titular de la Estación de Policía Comunal) y el Comisario Rodrigo Gastón Pereyra (Jefe Distrital).

El recambio se produce en medio de una serie de cruces entre las autoridades policiales, subalternos e integrantes de fuerzas operativas, denuncias judiciales y presentaciones ante la Auditoría General de Asuntos Internos.

Las autoridades municipales consultadas indicaron que aguardan por la designación, por parte de la cartera que conduce el Ministro Javier Alonso, de quienes quedarán a cargo de la seguridad del distrito.

Pereyra y Vela habían sido designados en marzo del año pasado, en reemplazo de Juan Catalano y Andrés Galiano.