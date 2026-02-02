Hackearon la cuenta oficial de Facebook de los Bomberos Voluntarios

​Desde el Departamento de Prensa y Comunicación de la entidad informaron que el sitio denominado "Bomberos Voluntarios de San Pedro" ya no representa la voz oficial de la institución. En este sentido, solicitaron a los vecinos que ignoren cualquier tipo de mensaje, solicitud de dinero o publicación que provenga de esa cuenta, ya que el contenido no es generado por el personal del Cuartel.

​Asimismo, los responsables de la asociación instaron a los usuarios a denunciar las publicaciones de la página afectada ante la propia plataforma de Facebook para agilizar su baja o recuperación. La institución aclaró que se encuentran trabajando para restablecer el contacto con la ciudadanía y adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer un nuevo canal institucional en esa red social.

​Hasta que se formalice el nuevo espacio, los Bomberos Voluntarios recordaron que la única vía de comunicación oficial que permanece activa es su cuenta de Instagram, bajo el usuario @bomberos_sanpedro. A través de este perfil se continuará brindando información sobre las intervenciones y actividades del Cuartel, centralizando allí todas las consultas de la población.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro denunció este lunes que su página oficial de Facebook fue vulnerada por piratas informáticos, por lo cual la institución perdió el control administrativo de dicha plataforma. Ante esta situación, las autoridades del cuartel emitieron un comunicado para alertar a la comunidad y evitar posibles estafas o desinformación.