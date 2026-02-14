Gandolfo y Labaronnie lideran la general tras completarse la primera jornada del Rally de San Pedro

El binomio compuesto por Ramiro Gandolfo y Juan Labaronnie, a bordo de un VW Polo (clase MR), finalizó la primera etapa del VI Rally de San Pedro como líder de la clasificación general. La competencia, que marca el inicio del Campeonato Regional de Rally 2026, completó este sábado sus primeros cuatro tramos cronometrados en los caminos rurales del partido.

La jornada inaugural estuvo dividida en dos pasadas por los circuitos de Santa Lucía - Paraje Colegiales (14,90 km) y La Buena Moza - Pro Ciclismo (12,10 km). Tras el cierre de la cuarta Prueba Especial (PE4), Gandolfo y Labaronnie marcaron un tiempo total de 27:42.6, logrando una diferencia de 2:52.9 sobre sus perseguidores inmediatos, Matías Trosset y Tomás Magdalena (VW Gol), quienes lideran la Clase A.

En cuanto al desempeño por categorías, los resultados parciales al término de la Etapa 1 posicionan en lo más alto a Sergio y Delfina Centorame en la clase N4, mientras que Juan R. Machado y Mariano Pissaco encabezan la RC4. Por su parte, Jorge Villarino y Sebastián Urriza dominan la división JR y el binomio integrado por Mariano Camaleonti y Carlos Salvador se ubica al frente de la N7.

La nómina de líderes por clase se completa con Héctor Acuña y Eduardo Burgueño en la N3, Sebastián Antico junto a Sebastián Olari en la RC5, y la pareja conformada por Mauricio Cagnoni y Jorge Taboada en la categoría N1.

El evento continuará durante el domingo, cuando los vehículos salgan del Parque Cerrado para disputar la etapa final que determinará a los ganadores definitivos de esta primera fecha del calendario regional.