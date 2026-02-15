En marzo inician las Escuelas Deportivas Municipales con sedes en todo el partido

La Dirección de Deportes de San Pedro confirmó el inicio de actividades de las Escuelas Deportivas Municipales para el ciclo 2026, las cuales comenzarán a funcionar a partir del próximo lunes 2 de marzo en diversos puntos de la ciudad y las localidades del partido.

La propuesta gratuita para este año incluye una amplia variedad de disciplinas, entre las que se destacan atletismo, básquet, boxeo, deporte adaptado, hockey, pelota paleta, sóftbol y taekwondo. Las actividades se desarrollarán en sedes descentralizadas para garantizar el acceso de los vecinos de diferentes barrios y localidades rurales.

De acuerdo al cronograma oficial, el Estadio Municipal concentrará gran parte de la actividad física. En sus instalaciones se dictarán clases de atletismo para categorías mini, iniciación juvenil y juveniles; boxeo para niños y adultos; sóftbol y deporte adaptado. Asimismo, el Centro de Comercio será la sede para la práctica de pelota paleta de lunes a sábados, mientras que el Club Pescadores recibirá las clases de deporte adaptado los viernes por la mañana.

La descentralización del programa alcanza también a los barrios y localidades. En Santa Lucía se dictará básquet, atletismo y hockey; en Gobernador Castro, Doyle, Río Tala y Vuelta de Obligado se brindarán clases de atletismo, hockey y básquet en sus respectivos playones. Por su parte, en La Tosquera se desarrollarán prácticas de taekwondo, mientras que los barrios Canaletas y Los Aromos contarán con actividades de educación física.