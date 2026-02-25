Confirman las fechas de cobro de los haberes de febrero para estatales y docentes.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de febrero para la administración pública bonaerense, el cual incluye un incremento del 1,5 por ciento otorgado de manera excepcional a cuenta de futuros aumentos ante la falta de un cierre definitivo en la instancia paritaria.

La gestión encabezada por Axel Kicillof tomó la determinación de liquidar los sueldos de docentes y estatales con este ajuste provisorio con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban montos inferiores a los del mes pasado, en un contexto de constantes contactos entre las partes pero sin una convocatoria formal que selle el acuerdo salarial.

Según el esquema de pagos informado por la Tesorería General, la actividad comenzará este viernes 27 de febrero con el depósito de haberes para el personal de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda.

El cronograma continuará el lunes 2 de marzo, fecha en la que percibirán sus sueldos los agentes de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Para el martes 3 de marzo está previsto el pago a los trabajadores del Ministerio de Salud y la Caja de Policía, mientras que el miércoles 4 será el turno de la mayor parte de la estructura administrativa, incluyendo la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Secretaría General y las diversas carteras ministeriales, entre ellas Mujeres y Diversidad, Economía, Producción, Desarrollo Agrario e Infraestructura.

Ese mismo miércoles también cobrarán los empleados de ARBA, el Poder Legislativo, el Astillero Río Santiago y los institutos universitarios provinciales. El jueves 5 de marzo se procederá al depósito de los haberes del Poder Judicial, mientras que el cierre del calendario tendrá lugar el viernes 6 de marzo con la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

Esta medida se da en un marco de tensión gremial donde diversos sectores han incrementado la presión sobre el Ejecutivo provincial, mientras desde la gobernación insisten en señalar el impacto negativo de las deudas que la Nación mantiene con el distrito, las cuales estiman en 22 billones de pesos.