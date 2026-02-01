Campaña solidaria de útiles escolares para el inicio del ciclo lectivo

La organización social Argentina Humana San Pedro lanzó una nueva campaña solidaria de recolección de útiles escolares nuevos y usados para el comienzo de clases.

La iniciativa busca garantizar que niños y jóvenes de la comunidad cuenten con los materiales necesarios para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Las donaciones de materiales educativos pueden entregarse en la librería Abelardo Libros, ubicada en la calle Obligado 84 de la mencionada localidad bonaerense. Para coordinar las entregas o realizar consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse directamente con José al número telefónico 3544-656848.

Además de la recepción de artículos físicos, la entidad habilitó un canal para quienes prefieran realizar una contribución económica. Los fondos pueden transferirse al alias de Mercado Pago argentinahumanasp.mp, a nombre de Ana Lis Sierra.

La organización también tiene presencia en Instagram bajo el usuario @arghumanasp.