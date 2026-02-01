Bomberos lanzó una campaña de prevención ante el aumento de incendios forestales

Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una campaña de concientización comunitaria frente al incremento de los focos ígneos registrados en la zona, potenciados por la persistencia de las altas temperaturas. Bajo la premisa de que la prevención es una responsabilidad compartida, la institución difundió una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos de incendios en pastizales y áreas rurales.

Desde la entidad advirtieron que las condiciones climáticas actuales elevan significativamente el peligro de propagación del fuego. En este contexto, solicitaron a la población evitar la quema de pastizales o residuos de cualquier tipo, ya que estas prácticas suelen salirse de control con facilidad debido a la sequedad del terreno y la acción del viento.

Asimismo, los servidores públicos hicieron hincapié en conductas cotidianas que pueden desencadenar siniestros de magnitud. Entre las principales advertencias se destaca la prohibición de arrojar colillas de cigarrillos o elementos de vidrio en terrenos baldíos y banquinas, como así también la importancia de evitar realizar fogatas en zonas abiertas no habilitadas para tal fin.

La campaña subraya que cuidar el entorno natural es una forma de protección colectiva para todos los habitantes de la ciudad. El objetivo primordial es reducir la carga operativa de las dotaciones, que en esta época del año deben atender múltiples llamados en simultáneo, lo que exige un desgaste importante de recursos humanos y materiales.

Ante la detección de cualquier columna de humo o principio de incendio, las autoridades recordaron que los vecinos deben comunicarse de manera inmediata con la central de emergencias a través de la línea gratuita 100 o al número local 426608. La rapidez en el reporte es fundamental para que los Bomberos puedan intervenir de forma temprana y evitar daños mayores en las viviendas y el ecosistema local.