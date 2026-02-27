Aprehendieron a un joven que huía tras sustraer un pack de papel higiénico

Un hombre de 26 años fue aprehendido en la tarde de ayer por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) tras una breve persecución, luego de haber cometido un ilícito en un comercio de la zona céntrica. El operativo cerrojo se activó a partir de la alerta de un ciudadano de 52 años, quien resultó víctima del hecho y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad que patrullaban el sector.

El hecho se originó en un local comercial ubicado en Pellegrini al 2000, donde el sospechoso sustrajo, sin mediar violencia, un pack de 24 rollos de papel higiénico. Tras el alerta y el rápido despliegue policial, los uniformados lograron interceptar al individuo en la intersección de las calles Bozzano y Belgrano mientras intentaba darse a la fuga.

Durante el procedimiento, el personal policial procedió al secuestro del rodado en el que se movilizaba el aprehendido para cometer el hecho. Asimismo, al realizar la requisa de urgencia, los efectivos hallaron entre sus pertenencias un envoltorio de nylon que contenía marihuana, por lo que se sumaron actuaciones por infracción a la Ley de Drogas.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 en turno del Departamento Judicial local. Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro de la mercadería recuperada y del vehículo, mientras se avanzan con las diligencias procesales correspondientes para determinar la situación legal del imputado.