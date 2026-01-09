Variada oferta de actividades gratuitas en el CEF Nº14 durante el verano

El Centro de Educación Física (CEF) Nº 14 de San Pedro consolidó su oferta deportiva para la temporada estival en el Estadio Municipal, brindando opciones recreativas y de entrenamiento gratuitas para todas las edades.

La institución, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, funciona durante todo el año y adapta su cronograma en enero para garantizar el acceso al deporte.

La propuesta de verano incluye clases de natación destinadas a personas desde los 3 años en adelante, las cuales se desarrollan a partir de las 16:00 horas. No obstante, debido a la alta demanda, las autoridades informaron que por el momento los grupos de natación cuentan con cupo completo.

Para el público adulto, el cronograma matutino ofrece entrenamiento funcional y pilates. Durante el turno tarde, la oferta se diversifica con clases de stretching, vóley, básquet, futsal y otras disciplinas orientadas a diversos rangos etarios.

"El CEF siempre continuó durante el verano. Antes estaba la colonia y después se articuló con las Escuelas Abiertas en Verano", explicó Matilde Olmos, directiva de la institución. Según detalló, actualmente el natatorio es utilizado por el programa Escuelas Abiertas durante la mañana, mientras que el CEF desarrolla sus actividades propias por la tarde.

Olmos destacó el crecimiento sostenido de la matrícula: "Año tras año el CEF ha crecido. Tenemos cuatrocientos alumnos entre todas las actividades". Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo docente y directivo por el compromiso con el proyecto pedagógico y deportivo.

Al tratarse de una institución pública, todas las actividades son gratuitas. Los interesados en sumarse a las propuestas que aún cuentan con disponibilidad deben presentar una planilla de inscripción, la cual tiene validez para todo el ciclo anual.

Los horarios de atención para informes e inscripción durante enero fueron fijados de 16:00 a 20:00 horas. En febrero se retomarán los horarios habituales del resto del año: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 21:00 horas.