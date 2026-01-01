Una mujer y su pareja fueron agredidos por el hijo, que fue detenido

Un hombre de 40 años fue detenido tras agredir físicamente a su madre y a la pareja de esta en el interior de una vivienda del

El episodio de violencia se desencadenó tras una fuerte discusión familiar. El personal de la Estación de Policía Comunal acudió al domicilio luego de ser alertado a través del sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión del agresor, quien había atacado a su progenitora, una mujer de 65 años, y a un hombre de 58 años, pareja de la mujer.

Como consecuencia de las agresiones, ambas víctimas sufrieron lesiones de carácter leve y debieron ser trasladadas inicialmente al hospital local para recibir asistencia médica. Posteriormente, fueron derivados a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para la formalización de la denuncia y la activación de los protocolos de protección correspondientes.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, cuya titular dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de "Lesiones leves". El imputado permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.