Una mujer resultó herida tras un choque entre un auto y una moto

Una mujer sufrió lesiones de carácter leve tras una colisión registrada en la tarde de ayer entre un automóvil y una motocicleta en la zona céntrica.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Mitre y Libertad, donde, por causas que aún son materia de investigación, impactaron un automóvil Toyota Etios, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta en la que viajaba una familia.

En el rodado de menor porte circulaba un hombre mayor de edad junto a su esposa y el hijo menor de ambos. Como consecuencia del impacto, la mujer debió recibir asistencia médica al presentar lesiones leves, mientras que el conductor de la moto y el niño resultaron ilesos, indicaron los voceros.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Tras el hecho, se labraron actuaciones judiciales con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro. Si bien la fiscalía dispuso la restitución de los vehículos a sus propietarios, la motocicleta quedó a disposición del Juzgado de Faltas local.

Se labraron infracciones al conductor del rodado menor debido a que, al momento del control, se constató que carecía de la documentación correspondiente obligatoria para circular.