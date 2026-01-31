Una mujer en grave estado tras el incendio de su vivienda

Una mujer de 33 años permanece internada en estado crítico y con pronóstico reservado tras sufrir quemaduras de gravedad durante un incendio ocurrido este sábado en el barrio Villa Igoillo de esta ciudad. Debido a la complejidad de su cuadro, las autoridades sanitarias aguardan su inmediata derivación a un centro especializado de alta complejidad.

La víctima, identificada como Nadia Antonela Gómez, resultó con quemaduras severas que afectan aproximadamente el 50 % de su cuerpo. El siniestro se originó en un monoambiente de 16 metros cuadrados ubicado en una pensión de la calle Basavilbaso al 355, el cual fue consumido casi en su totalidad por las llamas antes de que las unidades 38 y 43 de los Bomberos Voluntarios lograran controlar el foco ígneo.

Fuentes médicas del hospital local informaron que la paciente se encuentra alojada en la unidad de terapia intensiva, donde el personal trabajó intensamente para estabilizarla hemodinámicamente. Dada la extensión y profundidad de las lesiones, su estado es calificado como crítico, lo que obliga a su traslado una vez que el servicio provincial de emergencias asigne una plaza en un instituto especializado en quemados.

Al momento del arribo de los servidores públicos, la mujer ya había logrado salir de la habitación por sus propios medios y estaba siendo asistida por vecinos de la zona. Inmediatamente fue trasladada en una ambulancia hacia el centro asistencial, donde permanece bajo monitoreo permanente.

Efectivos policiales y peritos trabajan para determinar las causas que originaron el fuego en la vivienda. Según trascendió, el lugar funcionaba como una pensión y el incendio fue reportado como "totalmente generalizado" al momento de la intervención de las dotaciones.

La causa actual por el incendio y las lesiones sufridas quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso las pericias de rigor para esclarecer el hecho. En 2020, la misma mujer había sufrido quemaduras en un episodio que dio origen a una causa en la Comisaría de la Mujer y la Familia.



