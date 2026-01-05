Una adolescente herida tras un choque entre una camioneta y una bicicleta

Una adolescente resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en horas de la tarde del domingo.

El hecho se produjo por causas que aún son materia de investigación en la intersección de Boulevard Moreno y 25 de Mayo. En ese punto colisionaron una camioneta Ford Ecosport, conducida por un hombre mayor de edad, y una bicicleta en la que circulaba una menor de edad.

Como consecuencia del impacto, la ciclista sufrió raspones en ambos brazos. Tras ser asistida, se constató que las lesiones eran de carácter leve, sin que se viera comprometida su salud de forma grave.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del caso.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno. El magistrado interviniente dispuso el labrado de las actuaciones judiciales correspondientes y ordenó la restitución de ambos rodados a sus respectivos propietarios una vez finalizadas las tareas periciales.