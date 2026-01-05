Con casi 900 inscriptos, comenzó el programa "Escuelas Abiertas en Verano" en San Pedro

 La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa “Escuelas Abiertas en Verano” (EAV) , una propuesta que busca garantizar el derecho a la educación, la recreación y la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante el receso estival. En el distrito de San Pedro, la iniciativa alcanza este año a unos 900 alumnos desde los 3 años de edad, quienes participan de las actividades en 13 sedes distribuidas estratégicamente tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del partido.

Una adolescente herida tras un choque entre una camioneta y una bicicleta


Una adolescente resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en horas de la tarde del domingo.

El hecho se produjo por causas que aún son materia de investigación en la intersección de Boulevard Moreno y 25 de Mayo. En ese punto colisionaron una camioneta Ford Ecosport, conducida por un hombre mayor de edad, y una bicicleta en la que circulaba una menor de edad.

Como consecuencia del impacto, la ciclista sufrió raspones en ambos brazos. Tras ser asistida, se constató que las lesiones eran de carácter leve, sin que se viera comprometida su salud de forma grave.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del caso.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno. El magistrado interviniente dispuso el labrado de las actuaciones judiciales correspondientes y ordenó la restitución de ambos rodados a sus respectivos propietarios una vez finalizadas las tareas periciales.