Actividades culturales y corte de tránsito en calle Mitre durante los fines de semana

  El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. La iniciativa, de carácter privado, contempla el desarrollo de actividades tanto en sedes institucionales como en el espacio público. El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, acompañado por Marcela Cuñer y Martín Marí. Según se informó, el objetivo de la articulación es establecer una agenda sostenida que incluya propuestas gratuitas y aranceladas para residentes y visitantes del distrito. Como parte de la logística del programa, se confirmó que durante los fines de semana se procederá al corte del tránsito vehicular en la calle Mitre . La interrupción de la circulación se hará efectiva los días sábados y domingos para permitir la realización de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales en l...

Un motociclista resultó herido tras una colisión

 


Un hombre de 39 años debió ser hospitalizado ayer por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito en Juan B. Justo al 1400.

El choque se produjo cuando un automóvil Ford Ecosport de color marrón claro, al mando de un hombre de 66 años, colisionó con una motocicleta Honda CBX 250 blanca, en la que se desplazaba la víctima.    

Minutos después del impacto, una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir al motociclista. Tras una primera evaluación en el sitio, los profesionales médicos procedieron a su traslado al hospital local.

Según el parte médico oficial, el hombre sufrió lesiones leves y, de no mediar complicaciones en su evolución clínica, se estima que recibirá el alta en las próximas horas.

En el lugar del hecho trabajó personal policial preservando la escena para facilitar las tareas de los peritos. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del siniestro.