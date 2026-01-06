Un motociclista resultó herido tras una colisión

Un hombre de 39 años debió ser hospitalizado ayer por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito en

El choque se produjo cuando un automóvil Ford Ecosport de color marrón claro, al mando de un hombre de 66 años, colisionó con una motocicleta Honda CBX 250 blanca, en la que se desplazaba la víctima.

Minutos después del impacto, una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir al motociclista. Tras una primera evaluación en el sitio, los profesionales médicos procedieron a su traslado al hospital local.

Según el parte médico oficial, el hombre sufrió lesiones leves y, de no mediar complicaciones en su evolución clínica, se estima que recibirá el alta en las próximas horas.

En el lugar del hecho trabajó personal policial preservando la escena para facilitar las tareas de los peritos. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del siniestro.