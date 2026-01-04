Un hombre de 55 años fue hospitalizado tras un accidente

El Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa" registró en los primeros minutos de este domingo 4 de enero el primer nacimiento de 2026 en la institución pública local, informaron autoridades sanitarias del establecimiento. Se trata de Eihton Mateo , quien llegó al mundo con un peso de 2,960 kilogramos . Según indicaron desde el centro asistencial, tanto el recién nacido como su madre se encuentran en perfecto estado de salud tras el parto ocurrido durante la madrugada.
Un hombre de 55 años resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito ayer por la mañana en la intersección de la avenida Lucio Mansilla e Ituzaingó.
El siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación, cuando una motocicleta, conducida por el hombre herido, colisionó con un automóvil en el que circulaba una mujer de 44 años.
Ante la gravedad del impacto inicial, personal de la Estación de Policía Comunal se desplazó hacia el lugar tras recibir un llamado de alerta. El conductor del rodado menor fue asistido y trasladado de inmediato al hospital local "Dr. Emilio Ruffa", donde los profesionales médicos constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad.
En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para establecer las responsabilidades del hecho.
