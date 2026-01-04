Un hombre de 55 años fue hospitalizado tras un accidente

Un hombre de 55 años resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito ayer por la mañana en la intersección de la avenida Lucio Mansilla e Ituzaingó.

El siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación, cuando una motocicleta, conducida por el hombre herido, colisionó con un automóvil en el que circulaba una mujer de 44 años.

Ante la gravedad del impacto inicial, personal de la Estación de Policía Comunal se desplazó hacia el lugar tras recibir un llamado de alerta. El conductor del rodado menor fue asistido y trasladado de inmediato al hospital local "Dr. Emilio Ruffa", donde los profesionales médicos constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para establecer las responsabilidades del hecho.