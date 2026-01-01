Un detenido tras un operativo cerrojo por el robo a un comercio

Un joven de 24 años fue aprehendido en la madrugada del primer día del año, luego de una persecución policial iniciada tras el robo de mercadería en un comercio.

El procedimiento se inició a partir de un alerta recibido por el sistema de emergencias 911, que daba cuenta de un ilícito en curso en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de las calles Combate de Obligado y Pedro Simonino.

Ante la denuncia, el personal de la Estación de Policía Comunal desplegó un operativo cerrojo en la zona. La maniobra permitió localizar y capturar al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga a pie, llevando consigo los elementos que acababa de sustraer del comercio.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo la subrogancia de la fiscalía en turno, que avaló el proceder policial y dispuso la notificación de la causa bajo la carátula de "Tentativa de robo".

El aprehendido permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado y supeditado a las resoluciones posteriores de la justicia.