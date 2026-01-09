Un condenado por abuso sexual fue detenido por la policía

El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro logró recuperar importantes fragmentos pertenecientes al piso del antiguo convento franciscano que dio origen a la ciudad. El hallazgo se produjo en el marco de las excavaciones que los investigadores llevan adelante en el antiguo pozo de agua de la orden religiosa, ubicado en el sector donde actualmente funciona el jardín central del Palacio Municipal. Las piezas rescatadas son lajas de color gris a gris oscuro, conocidas comercialmente como "laja San Luis" por su provincia de origen. Desde el punto de vista geológico, el nombre más aceptado para este material es filita o phyllite , una roca que forma parte de los basamentos de las Sierras Pampeanas, especialmente de la zona de la Sierra de San Luis en localidades como La Florida, El Trapiche y La Carolina.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La detención se produjo durante la mañana de este viernes, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás librara el correspondiente oficio judicial solicitando la inmediata captura del sujeto, cuya identidad no fue trascendida.
El operativo fue encomendado al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. Tras diversas tareas de investigación, los efectivos lograron interceptar al condenado en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Martín Fierro y Miguel Porta.
Según detallaron voceros de la fuerza, el hombre fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanece alojado de forma temporal.
Se espera que en las próximas horas, una vez recibidas las directivas judiciales pertinentes, el detenido sea derivado a una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense para dar cumplimiento a la pena impuesta por el delito de Abuso Sexual.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones