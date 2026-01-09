Un condenado por abuso sexual fue detenido por la policía

​La detención se produjo durante la mañana de este viernes, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás librara el correspondiente oficio judicial solicitando la inmediata captura del sujeto, cuya identidad no fue trascendida.

​El operativo fue encomendado al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. Tras diversas tareas de investigación, los efectivos lograron interceptar al condenado en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Martín Fierro y Miguel Porta.

​Según detallaron voceros de la fuerza, el hombre fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanece alojado de forma temporal.

​Se espera que en las próximas horas, una vez recibidas las directivas judiciales pertinentes, el detenido sea derivado a una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense para dar cumplimiento a la pena impuesta por el delito de Abuso Sexual.

