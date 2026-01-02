Un buque de bandera liberiana exporta trigo desde San Pedro a Mauritania

El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

En las primeras horas de este viernes, se registró el ingreso del buque African Shrike, de bandera de Liberia. El navío, que cuenta con una eslora de 179,99 metros, arribó procedente del puerto de Buenos Aires y tomó posición en el muelle de la terminal Elevador.

Según el plan de cargas, la embarcación tiene previsto operar con el embarque de aproximadamente 31.200 toneladas de trigo, cuyo destino final será Mauritania, en el continente africano.

En simultáneo, se informó la presencia en la rada operativa de la draga Pancho, con bandera de Luxemburgo. La embarcación técnica, de 27,53 metros de eslora, se encuentra fondeada a la espera de instrucciones para iniciar tareas de dragado, fundamentales para garantizar el calado y la navegabilidad de la zona portuaria local.