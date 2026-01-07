Un auto destruido por un incendio en Ruta 191

Un automóvil Volkswagen Vento quedó completamente destruido por un incendio anoche, en la Ruta 191.

El siniestro se registró aproximadamente a las 21.30, en un sector del acceso a San Pedro entre la Curva de la Muerte y la Curva de Los Dos Machos, según informó el Subcomandante de Bomberos Voluntarios Héctor Keudell.

El conductor alcanzó a salir del vehículo luego de detectar, en momentos en que venía circulando, que salía humo por debajo de la guantera. Tras detenerse en la banquina, el fuego comenzó a consumir el vehículo.

La llegada de los bomberos permitió evitar la propagación y controlar el fuego, cuyo origen no quedó claramente establecido.



