El Municipio confirmó que pagará los sueldos el viernes tras gestionar una asistencia financiera

 La Municipalidad de San Pedro informó ayer que los salarios correspondientes al mes de diciembre para la totalidad de la planta estatal se acreditarán el próximo viernes 9 , luego de haber tramitado un adelanto de fondos ante el Banco Provincia para cubrir la masa salarial, según confirmaron fuentes oficiales. A través de un comunicado dirigido a los gremios ATE, UPCN, Sindicato de Trabajadores Municipales y CICOP , las autoridades locales explicaron que la Comuna requirió asistencia financiera externa debido a que la situación económica-financiera del distrito es "extremadamente compleja" .

Un auto destruido por un incendio en Ruta 191


Un automóvil Volkswagen Vento quedó completamente destruido por un incendio anoche, en la Ruta 191. 

El siniestro se registró aproximadamente a las 21.30, en un sector del acceso a San Pedro entre la Curva de la Muerte y la Curva de Los Dos Machos, según informó el Subcomandante de Bomberos Voluntarios Héctor Keudell. 

El conductor alcanzó a salir del vehículo luego de detectar, en momentos en que venía circulando, que salía humo por debajo de la guantera. Tras detenerse en la banquina, el fuego comenzó a consumir el vehículo. 

La llegada de los bomberos permitió evitar la propagación y controlar el fuego, cuyo origen no quedó claramente establecido. 