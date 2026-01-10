Tres detenidos en distintos operativos por resistencia a la autoridad, drogas y una captura vigente

Diversos operativos de prevención y seguridad ciudadana realizados por la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro culminaron en las últimas horas con la aprehensión de tres hombres implicados en distintos delitos y contravenciones.

En la mañana de ayer, los uniformados acudieron a la calle Mitre al 2000 tras un alerta recibido por el servicio de emergencias 911, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años, oriundo de la ciudad de Rosario. El sujeto se encontraba en la vía pública con una actitud hostil y, tras desoír las órdenes del personal actuante, demostró un estado de agresividad que representaba un riesgo para terceros, por lo que fue trasladado a la sede policial bajo la imputación de resistencia a la autoridad.

Por otra parte, durante la tarde de ayer, los efectivos policiales interceptaron en la intersección de las calles Hermano Indio y Güemes a un hombre de 30 años cuya identidad, al ser verificada por el sistema informático, arrojó un pedido de captura activa vigente desde el año 2023. La medida judicial había sido requerida por la ex UFI 5 de San Pedro en el marco de una causa por violación de domicilio iniciada en el año 2017.

Finalmente, en la madrugada de hoy, un joven de 21 años fue aprehendido en la esquina de Cruz Roja y Alvarado luego de que el personal policial hallara entre sus pertenencias una cantidad ínfima de cocaína, lo que motivó su imputación por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

Los tres implicados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 en turno, que interviene en las actuaciones legales correspondientes.