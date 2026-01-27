Sociedad Rural rechazó la invitación para un encuentro con Kicillof

​A través de un comunicado oficial, la entidad ruralista agradeció el gesto del gerente de la sucursal local del Banco de la Provincia de Buenos Aires por cursar la invitación, aunque ratificó su decisión de no asistir tras realizar una evaluación interna entre sus miembros.

​Desde la Sociedad Rural sampedrina señalaron que el contexto provincial y regional actual demanda ámbitos de diálogo que ofrezcan avances concretos y previsibles y no meras instancias formales. En esa línea, lanzaron duras críticas contra la máxima autoridad provincial, al considerar que el Gobernador ha sido y es responsable de decisiones históricas que derivaron en la situación actual, motivo por el cual no se presenta como un interlocutor confiable para encarar soluciones de fondo.

​Asimismo, la organización manifestó su profunda preocupación por la coyuntura económica y social que atraviesa la región, haciendo hincapié en la incertidumbre económica, las dificultades crecientes para los sectores productivos, comerciales y de servicios, y el deterioro de las condiciones de seguridad que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y en el desarrollo regional.

​Pese al rechazo a la reunión política, la Sociedad Rural rescató el rol institucional del Banco Provincia y su histórico vínculo con la producción regional. En ese sentido, reiteraron su disposición a participar en el futuro de espacios de trabajo que sean serios y orientados a resultados efectivos.

El Gobernador Axel Kicillof encabezará una etapa de las Conferencias de Verano, este miércoles desde las 17 horas en el Hotel Azahar.