San Pedro registró en 2025 la cifra de nacimientos más baja de la última década y se acerca al crecimiento poblacional cero

La tendencia a la baja en la natalidad, que se observa a nivel global y nacional, ha impactado con particular fuerza en el territorio bonaerense y, específicamente, en el partido de San Pedro. Según datos oficiales del Registro Provincial de las Personas correspondientes al cierre de 2025, el distrito registró apenas 538 nacimientos, una cifra que representa poco más de la mitad de los alumbramientos contabilizados apenas cinco años atrás.

En 2020, San Pedro registraba 970 nacimientos anuales. Desde entonces, la curva ha mostrado un descenso ininterrumpido y pronunciado: 806 en 2021; 768 en 2022; 702 en 2023; y 623 en 2024, hasta perforar el piso de los 600 el año pasado. El desglose por género en 2025 indicó el nacimiento de 278 niñas y 260 niños.

El saldo vegetativo al límite

Este fenómeno de "invierno demográfico" adquiere una dimensión crítica al compararlo con las tasas de mortalidad. Mientras los nacimientos se desplomaron un 44% en el último lustro, las defunciones han mantenido una estabilidad estructural. En 2025 murieron en San Pedro 516 personas (245 mujeres y 297 hombres), una cifra muy cercana a los 538 nacimientos registrados.

Esta paridad técnica coloca a San Pedro frente a un saldo vegetativo neutro o virtualmente negativo. El saldo vegetativo (la diferencia entre nacimientos y defunciones) ha pasado de ser de +436 personas en 2020 a tan solo +22 personas en 2025. Si la tendencia decreciente de la natalidad persiste, el municipio podría entrar en una etapa de decrecimiento poblacional natural en el corto plazo, donde mueren más personas de las que nacen.

El contexto provincial y los datos del Censo

La situación de San Pedro no es aislada. La provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída del 9% en los nacimientos respecto al año anterior, pero la brecha se ensancha al 55% en relación con 2020. Esta dinámica tensiona las proyecciones que dejó el Censo 2022, que para San Pedro arrojó una población de 69.733 habitantes.

Si bien entre 2010 y 2022 el distrito mostró un crecimiento poblacional del 16,8% (superando la media provincial), los nuevos datos del Registro de las Personas sugieren que ese crecimiento ya no se sustenta en el aporte de los nacimientos locales, sino que podría depender exclusivamente de los flujos migratorios o de un remanente inercial que está desapareciendo aceleradamente.

Un fenómeno global con impacto local

La caída de la natalidad en la región se enmarca en una tendencia argentina: desde 2014, los nacimientos en el país cayeron más de un 40%. Sin embargo, la mirada científica advierte que se trata de un cambio de paradigma civilizatorio.

Investigaciones publicadas en la revista científica The Lancet, basadas en datos de la Universidad de Washington, estiman que para el año 2100 el 97% de los países enfrentará una baja de fertilidad significativa. Bajo este escenario, la población mundial pasaría de los 8.200 millones actuales a poco más de 6.300 millones a fin de siglo, transformando radicalmente la estructura productiva, los sistemas de seguridad social y la planificación urbana de comunidades como San Pedro.