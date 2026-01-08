Robó una billetera de una camioneta y realizó compras con las tarjetas de la víctima (Video)

Imágenes gentileza El Diario de San Pedro

La policía local se encuentra abocada a la identificación de un hombre que, tras sustraer una billetera del interior de una camioneta estacionada, realizó diversas transacciones comerciales utilizando las tarjetas bancarias de la víctima.

El episodio delictivo tuvo lugar ayer, aproximadamente a las 19:15, en la zona de calle Libertad al 800. Según informaron fuentes policiales, el hecho quedó registrado de forma nítida por los dispositivos de videovigilancia privados del damnificado.

En el registro fílmico se observa al autor del robo arribar al lugar a bordo de una motocicleta. Con el fin de no levantar sospechas entre los transeúntes, el sujeto permaneció varios minutos junto al vehículo simulando una avería mecánica en su rodado.

Tras constatar que no había testigos en las inmediaciones, el malviviente accedió al habitáculo de la camioneta, se apoderó de una billetera —que contenía dinero en efectivo y documentación— y escapó rápidamente de la escena.

La causa sumó gravedad poco después, cuando el propietario del vehículo comenzó a recibir notificaciones de consumos realizados con sus plásticos en distintos establecimientos de la zona. Ante esta situación, los investigadores ya procedieron a solicitar las grabaciones de seguridad de los comercios afectados para trazar el recorrido del sospechoso y lograr su individualización.

Asimismo, se requiere cualquier información que permita dar con la documentación sustraída, la cual se encuentra a nombre de Valentín Araldi.

Las actuaciones judiciales se encuentran en curso bajo la carátula de robo y defraudación, mientras los peritos analizan el material audiovisual recolectado.