Con casi 900 inscriptos, comenzó el programa "Escuelas Abiertas en Verano" en San Pedro

 La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa “Escuelas Abiertas en Verano” (EAV) , una propuesta que busca garantizar el derecho a la educación, la recreación y la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante el receso estival. En el distrito de San Pedro, la iniciativa alcanza este año a unos 900 alumnos desde los 3 años de edad, quienes participan de las actividades en 13 sedes distribuidas estratégicamente tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del partido.

Rigen los nuevos valores de las multas de tránsito en territorio bonaerense: el tope supera el millón y medio de pesos


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo valor de las multas de tránsito que rigen en todo el territorio provincial desde el 1° de enero de 2026. A través de una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, se actualizó el monto de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para determinar las sanciones económicas.

Según la normativa vigente, el valor de la UF quedó establecido en $1.807 para el primer bimestre del año (enero-febrero). Este monto surge de la equivalencia legal con el precio de un litro de nafta de mayor octanaje, según el relevamiento informado por la sede platense del Automóvil Club Argentino (ACA).

El sistema de Unidades Fijas funciona como un mecanismo de actualización automática para evitar el desfasaje de las sanciones ante el incremento de los combustibles. De esta manera, cada infracción contemplada en el Código de Tránsito provincial se traduce en montos en pesos que, en los casos de mayor gravedad, superan la barrera del millón y medio de pesos.

Los nuevos montos según la infracción

Con la nueva actualización, las multas por alcoholemia positiva, exceso de velocidad o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) parten de un piso de $271.050 y pueden escalar hasta los $1.807.000, dependiendo de los atenuantes, agravantes y la condición de reincidencia del conductor.

A continuación, el detalle de los valores vigentes para el inicio de 2026:

InfracciónRango en UFMonto en pesos
Alcohol o drogas al volante200 a 1.000$361.400 - $1.807.000
Exceso de velocidad150 a 1.000$271.050 - $1.807.000
Circular sin VTV300 a 1.000$542.100 - $1.807.000
Circular en contramano o banquina200 a 1.000$361.400 - $1.807.000
Semáforo en rojo / Sin cinturón100 a 500$180.700 - $903.500
Conducir sin seguro o licencia vencida50 a 100$90.350 - $180.700
Mal estacionamiento50 a 100$90.350 - $180.700

Desde la cartera de Transporte recordaron que la legislación establece la publicación bimestral de estos valores y que su aplicación es exclusiva para el cálculo de sanciones, sin modificar el régimen de infracciones ni los rangos de unidades fijas ya establecidos por la ley.