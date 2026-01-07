Recuperan un auto robado tras chocar contra una columna de alumbrado

Un automóvil que había sido sustraído momentos antes de la vía pública fue recuperado esta madrugada, luego de colisionar contra un poste de alumbrado y sufrir un principio de incendio, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró durante las primeras horas de hoy, cuando personal de la Policía Bonaerense acudió a la intersección de las calles Casella y Cruz Roja tras recibir una alerta del servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un vehículo —cuya marca y modelo se preservan para la investigación— había impactado contra un puesto de alumbrado público por causas que aún son materia de peritaje. Según indicaron los voceros, el rodado se encontraba sin ocupantes al momento del hallazgo.

En el interior del habitáculo, más precisamente en el asiento del acompañante, el personal policial observó el inicio de un foco ígneo. Ante el riesgo de que las llamas se propagaran por toda la unidad, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios.

A partir de las tareas investigativas realizadas en el sitio, se logró determinar que el automóvil presentaba un pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraído poco tiempo antes mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que caratuló las actuaciones preventivas como "Hallazgo de vehículo y robo", mientras se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del ilícito.