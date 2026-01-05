Recuperan bicicleta robada y buscan a un delincuente con frondosos antecedentes

Efectivos de la Comisaría local lograron recuperar anoche una bicicleta que había sido sustraída y avanzan en la identificación del presunto delincuente, quien posee un extenso prontuario.

El hallazgo se produjo mientras personal policial realizaba una recorrida de rutina por las calles Miguel Porta Bis y Rufa. En dicho cruce, encontraron una bicicleta playera de dama, rodado 29 y color verde agua, que se encontraba desarmada y abandonada en la vía pública.

En ese mismo instante, se hizo presente una mujer de 55 años, quien manifestó que momentos antes le habían sustraído su rodado de las inmediaciones de Gomendio al 1500,. La víctima relató que había dejado la bicicleta sin medidas de seguridad en la vía pública.

Inmediatamente, se dio intervención al Instructor Judicial de la UFI N° 11 de San Pedro, quien dispuso las diligencias de rigor y la restitución del rodado a su propietaria, cumpliendo con los recaudos legales correspondientes.

Asimismo, tras tomar declaración testimonial a la víctima, esta aportó una filmación de seguridad que resultó clave para la investigación. En las imágenes se logró observar el momento preciso en que se cometía el ilícito y, a través del análisis del material, se pudo identificar a un delincuente con frondosos antecedentes penales.

Ante esta situación, se dio intervención al Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría, cuyos integrantes se encuentran analizando las copias fílmicas y realizando las demás diligencias necesarias para dar con el paradero del delincuente y avanzar en su detención. La investigación sigue en curso.