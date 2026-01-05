Prefectura busca a un hombre desaparecido en el riacho San Pedro

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Bonaerense llevan adelante un amplio operativo de rastrillaje para dar con el paradero de un hombre de 42 años, cuya desaparición fue denunciada en aguas del riacho San Pedro durante la noche del domingo.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Estación de Policía Comunal, la alerta se activó tras un llamado al sistema de emergencias 911. Un hombre de 64 años, que se encontraba en el sector del Paseo Público II (Avenida España sin número), relató ante las autoridades haber observado el momento en que otra persona se arrojaba al agua.

De inmediato, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda de persona que, durante las primeras horas de este lunes, concentra sus esfuerzos en el sector comprendido entre el Howard Johnson, el Paseo Público II y La Rueda.

En el lugar se hizo presente la magistratura interviniente, que impartió las directivas legales y se puso al frente de la investigación. Por el momento, la causa ha sido caratulada preventivamente como "Averiguación de ilícito", mientras se intentan establecer las circunstancias que rodearon el hecho.



