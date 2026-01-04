Nuevos reclamos por el estado del camino a Villa Jardín (Video)

Vecinos de Villa Jardín y conductores que transitan en el camino que conduce al Aeroclub renovaron sus reclamos en los últimos días por el pésimo estado de la calzada.

La intensificación del tránsito hacia la zona de quintas durante los meses de verano, sumado a la circulación de vehículos de carga, evidenció una vez más la necesidad de reparar una de las vías más deterioradas para el ingreso y salida a la ciudad de San Pedro.

El trazado que comienza en proximidades de la estación de ferrocarril y llega hasta el camino que une la Ruta 191 con el Aeroclub es utilizado por cientos de vehículos por día.

Los desvíos por ese camino con motivo de las obras de reparación en el acceso por 191 en 2017 ya habían generado múltiples reclamos. Si bien el pavimento nunca estuvo en óptimas condiciones, el tránsito constante de camiones terminó por conformar un escenario que aún persiste.

El proyecto de repavimentación que se anunció en 2023 tras una reunión entre autoridades municipales y provinciales nunca llegó a concretarse. El panorama, con un riesgo latente de accidentes y la rotura de vehículos, es desalentador. Más aún ante la interrupción total de la obra pública nacional y la retención de fondos coparticipables a las provincias.



