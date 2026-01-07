Nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita en barrios

El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, llevará a cabo este jueves una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control de enfermedades zoonóticas en el distrito.

La jornada se desarrollará este jueves 8, de 9:00 a 12:30, y tendrá como epicentro la zona de los barrios Casini y San Francisco, específicamente en la plaza ubicada en la intersección de Nieto de Torres y Cruz Roja.

Desde la cartera de Salud local recordaron a los propietarios de mascotas que es requisito indispensable concurrir con los elementos de seguridad correspondientes: los perros deberán asistir con collar, correa y bozal (en caso de ser necesario), mientras que los gatos deberán ser trasladados en bolsos, transportadoras o contenidos en mantas para evitar huidas o incidentes.

Asimismo, las autoridades informaron que, ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de la actividad al aire libre, la jornada será suspendida y reprogramada con nueva fecha a confirmar.