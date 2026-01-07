El Municipio asume la gestión de la terminal de ómnibus ante la falta de inversiones y mantenimiento

 El Intendente Cecilio Salazar formalizó el traspaso de la administración de la Terminal de Ómnibus a la órbita municipal, con el objetivo de revertir el deterioro edilicio del predio y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad. La medida se concretó mediante la firma de un contrato de comodato con la firma San Pedro Farm S.A., propietaria del inmueble ubicado en la calle Lucio Mansilla N° 602.  Según los términos del acuerdo, la Municipalidad recibirá el predio de forma gratuita por un plazo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar. La decisión del Ejecutivo local responde a la necesidad de intervenir ante la falta de inversiones y mantenimiento por parte de los administradores privados previos. A partir de la toma de posesión, prevista para el 15 de enero, el municipio asumirá la responsabilidad integral del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Incluso, comenzaron las negociaciones para e...

Nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita en barrios

 


El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, llevará a cabo este jueves una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control de enfermedades zoonóticas en el distrito.

La jornada se desarrollará este jueves 8, de 9:00 a 12:30, y tendrá como epicentro la zona de los barrios Casini y San Francisco, específicamente en la plaza ubicada en la intersección de Nieto de Torres y Cruz Roja.

Desde la cartera de Salud local recordaron a los propietarios de mascotas que es requisito indispensable concurrir con los elementos de seguridad correspondientes: los perros deberán asistir con collar, correa y bozal (en caso de ser necesario), mientras que los gatos deberán ser trasladados en bolsos, transportadoras o contenidos en mantas para evitar huidas o incidentes.

Asimismo, las autoridades informaron que, ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de la actividad al aire libre, la jornada será suspendida y reprogramada con nueva fecha a confirmar. 