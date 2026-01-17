Museo Casa Rosada y Museo Paleontológico analizaron el manuscrito inédito de Sarmiento (Video)

En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades delvisitaron elde San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución.

La jornada de trabajo, que fue registrada y difundida a través del canal oficial de YouTube del Museo Casa Rosada, contó con la participación de la directora del museo nacional, Mg. Virginia F. González, y el Coordinador de Investigaciones Históricas, Prof. Mirko Bakarcic, quienes fueron recibidos por José Luis Aguilar, director del museo sampedrino.





El encuentro permitió analizar los detalles de la pieza manuscrita, que representa un valioso aporte a la comprensión de la actividad del prócer sanjuanino. Durante la charla, los especialistas destacaron la importancia del Centro de Documentación Histórica de San Pedro como custodio de materiales que trascienden el ámbito local para integrarse a la narrativa nacional.

La pieza documental pasará a formar parte de las Colecciones Sarmientinas, una red federal que conecta y otorga visibilidad al acervo patrimonial de las distintas instituciones dedicadas al estudio y la difusión de la figura, obra y legado de Sarmiento.

Desde el Museo Paleontológico, José Luis Aguilar valoró el interés de las autoridades nacionales y subrayó la importancia de estos vínculos para poner en valor el material histórico que surge de las investigaciones en el norte bonaerense. "Es un reconocimiento al trabajo silencioso de recuperación de archivos", señalaron fuentes vinculadas al museo local.

Por su parte, la Mg. González destacó la relevancia de este tipo de hallazgos para enriquecer la red de instituciones sarmientinas y fortalecer la cooperación entre museos nacionales y regionales.