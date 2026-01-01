La policía recuperó una moto robada de una vivienda

Una motocicleta que había sido sustraída de un domicilio fue recuperada esta madrugada por efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, tras un aviso ciudadano que permitió localizar el rodado en la vía pública, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cuando un transeúnte alertó a los uniformados sobre la presencia de una motocicleta de 110 c.c. en aparente estado de abandono en la calle Independencia al 3500.

Al verificar los datos del vehículo, el personal policial constató que el rodado había sido robado momentos antes de una vivienda ubicada en 3 de Febrero al 2500, propiedad de un hombre de 42 años.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro preventivo de la unidad y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro.

En tanto, los investigadores de la fuerza local iniciaron las tareas pertinentes, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de identificar y localizar a los autores de la sustracción.