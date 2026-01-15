Investigan el grave incidente en el barrio Futuro, con dos hermanos heridos

Dos hermanos resultaron heridos, uno de ellos con múltiples lesiones de arma blanca, durante un violento episodio registrado en el barrio Futuro

El jefe de la Guardia del Hospital local, el doctor José Herbas, brindó detalles sobre el estado de salud de los involucrados. El profesional precisó que el paciente de mayor gravedad, de 38 años, ingresó con "heridas múltiples en cuero cabelludo y miembros superiores". Debido a la entidad de las lesiones, el hombre permanece internado bajo observación médica.

Por su parte, el otro hermano involucrado en el altercado presentaba "escoriaciones superficiales", por lo que recibió las curaciones de rigor y se le otorgó el alta médica poco después de su ingreso al centro asistencial.

El suceso se habría desencadenado por una discusión con un tercero por la presunta venta de una vivienda, aunque los investigadores no descartan que se haya producido un enfrentamiento posterior entre los propios familiares. Personal policial trabaja para determinar la mecánica del ataque y establecer si existieron otras personas involucradas en la agresión.