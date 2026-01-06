Interceptan a un joven que circulaba en una moto robada

Un joven de 19 años fue demorado por personal policial de San Pedro durante la mañana de ayer, luego de ser interceptado en un operativo de control vehicular donde se constató que la motocicleta en la que se desplazaba poseía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y la calle José Hernández, mientras los efectivos realizaban tareas de identificación selectiva de vehículos y ciudadanos. En ese marco, procedieron a detener la marcha de una motocicleta Gilera Smash de 110cc, de color gris, la cual circulaba sin el dominio colocado.

Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, los uniformados comprobaron que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, con fecha de alta del 26 de marzo de 2025. Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la comisaría local con el objetivo de regularizar su situación legal. Finalmente, la fiscalía interviniente dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y el inicio de las actuaciones correspondientes para avanzar con las diligencias de rigor.