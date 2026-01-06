Interceptan a un joven que circulaba en una moto robada

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. La iniciativa, de carácter privado, contempla el desarrollo de actividades tanto en sedes institucionales como en el espacio público. El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, acompañado por Marcela Cuñer y Martín Marí. Según se informó, el objetivo de la articulación es establecer una agenda sostenida que incluya propuestas gratuitas y aranceladas para residentes y visitantes del distrito. Como parte de la logística del programa, se confirmó que durante los fines de semana se procederá al corte del tránsito vehicular en la calle Mitre . La interrupción de la circulación se hará efectiva los días sábados y domingos para permitir la realización de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales en l...
Un joven de 19 años fue demorado por personal policial de San Pedro durante la mañana de ayer, luego de ser interceptado en un operativo de control vehicular donde se constató que la motocicleta en la que se desplazaba poseía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto.
El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y la calle José Hernández, mientras los efectivos realizaban tareas de identificación selectiva de vehículos y ciudadanos. En ese marco, procedieron a detener la marcha de una motocicleta Gilera Smash de 110cc, de color gris, la cual circulaba sin el dominio colocado.
Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, los uniformados comprobaron que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, con fecha de alta del 26 de marzo de 2025. Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la comisaría local con el objetivo de regularizar su situación legal. Finalmente, la fiscalía interviniente dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y el inicio de las actuaciones correspondientes para avanzar con las diligencias de rigor.
