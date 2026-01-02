Interceptan a un automovilista que conducía alcoholizado y realizaba maniobras peligrosas en la Ruta 1001

Un automóvil fue secuestrado luego de que su conductor fuera interceptado mientras realizaba maniobras peligrosas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, informaron fuentes policiales.

El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 9 de la Ruta Provincial 1001, donde el personal destacado en Río Tala identificó un vehículo Toyota de color rojo, conducido por un hombre de 51 años.

El rodado circulaba de forma temeraria, representando un riesgo inminente para los demás automovilistas que transitaban por la zona. Tras ser interceptado por los efectivos, se dio intervención al personal de Inspección Municipal, ante la sospecha de que el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Los inspectores procedieron a la incautación del rodado, el cual fue trasladado al playón municipal. En el caso interviene el Juzgado de Faltas local, que determinará las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas a la Ley de Tránsito.