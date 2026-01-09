Inminente licitación para la obra del edificio de la Secundaria 17, por más de 315 millones y financiamiento provincial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el Municipio de San Pedro, puso en marcha el proceso licitatorio para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria 17. La iniciativa surge tras un prolongado trabajo de gestión que permitió la transferencia de terrenos e infraestructura al ámbito estatal para dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa local.

El Director de Educación, Alan Ocampo, brindó detalles sobre el avance de la obra en declaraciones al programa "Equipo de Radio". El funcionario confirmó que se recibió la documentación administrativa necesaria para dar inicio formal a la licitación. "Nos informó el Secretario de Hacienda para dar inicio a legales y dar el camino administrativo y dar comienzo al proceso licitatorio con lo que se establecen etapas de trabajo", señaló Ocampo.

Respecto al esquema de financiamiento, explicó que una vez que la empresa adjudicataria gane la licitación, se otorgará el adelanto financiero correspondiente mediante la transferencia de fondos por parte de la Provincia. El presupuesto para este primer tramo asciende a 315 millones de pesos e incluye la construcción de cuatro aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), dirección y secretaría.

La concreción de esta obra resulta fundamental para la Secundaria 17, que actualmente comparte instalaciones con la Escuela Primaria 27, ubicada en la calle Laprida. Según destacó Ocampo, las nuevas instalaciones permitirán trasladar a gran parte del alumnado a un espacio propio, optimizando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El camino hacia el nuevo edificio se consolidó en mayo del año pasado, cuando el intendente Cecilio Salazar y el Padre Carlos Miri firmaron el acta de escrituración mediante la cual el Obispado de San Nicolás de los Arroyos donó formalmente a la Municipalidad de San Pedro cuatro terrenos situados en la zona de Ciudad Abierta.

En dicho predio se emplaza una construcción previa que originalmente iba a ser sede de la escuela María Madre, un proyecto impulsado por la comunidad parroquial de San Roque. La cesión, que llevó más de tres años de gestiones articuladas, incluyó lo ya construido.

La donación contempla el cargo de que en dos de las parcelas se continúe el proyecto educativo original. Cabe recordar que, tras la firma, el entonces ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, visitó el lugar y comprometió la celeridad de los actos administrativos que hoy permiten el llamado a licitación.