Actividades culturales y corte de tránsito en calle Mitre durante los fines de semana

  El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. La iniciativa, de carácter privado, contempla el desarrollo de actividades tanto en sedes institucionales como en el espacio público. El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, acompañado por Marcela Cuñer y Martín Marí. Según se informó, el objetivo de la articulación es establecer una agenda sostenida que incluya propuestas gratuitas y aranceladas para residentes y visitantes del distrito. Como parte de la logística del programa, se confirmó que durante los fines de semana se procederá al corte del tránsito vehicular en la calle Mitre . La interrupción de la circulación se hará efectiva los días sábados y domingos para permitir la realización de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales en l...

Impulsan la instalación de nuevos Puntos Verdes en los barrios bajo un esquema de compromiso vecinal


La Municipalidad de San Pedro, a través de su Dirección de Medio Ambiente, lanzó una convocatoria abierta para que los vecinos y organizaciones barriales soliciten la instalación de Puntos Verdes en sus zonas de residencia. La iniciativa busca descentralizar la gestión de residuos sólidos urbanos y fomentar la separación en origen, aunque bajo una nueva modalidad que apela a la responsabilidad ciudadana tras experiencias previas de vandalismo y mal uso.

Bajo la consigna "¿Separás tus residuos? Sumate a los Puntos Verdes", la gestión local puso a disposición una vía de contacto directa para aquellos interesados en contar con contenedores específicos para reciclables en su comunidad.

La medida surge como un intento de reconfigurar el mapa de reciclaje de la ciudad. Según registros de archivo de la Dirección de Medio Ambiente, en etapas anteriores el municipio se vio obligado a retirar dispositivos de recolección diferenciada en distintos puntos críticos de la planta urbana y las localidades.

Aquellas decisiones fueron motivadas por el uso incorrecto de los recipientes, donde se detectó el descarte de residuos orgánicos, escombros y restos de poda dentro de los contenedores exclusivos para plástico, cartón y vidrio. Este comportamiento no solo malograba el material reciclable, sino que generaba focos de basura a cielo abierto, afectando la higiene de las plazas y espacios públicos donde estaban emplazados.

Cómo solicitar los contenedores

En esta nueva etapa, la Municipalidad busca que la llegada de un Punto Verde sea un pedido genuino de la comunidad organizada, garantizando así un mayor control social y cuidado de los dispositivos.

Para acceder al programa, los vecinos, centros vecinales o referentes barriales deben:

  • Enviar una solicitud formal vía correo electrónico.

  • Recibir asesoramiento técnico sobre qué materiales se pueden disponer.

  • Coordinar la logística de retiro con el área de Medio Ambiente.

Contacto: Los interesados pueden escribir a medioambiente@sanpedro.gob.ar para solicitar la instalación de contenedores y recibir material informativo sobre la correcta separación en origen.

Con esta política, San Pedro intenta consolidar un sistema de economía circular que reduzca el volumen de desechos que llegan al depósito final, transformando los residuos en recursos mediante el compromiso compartido entre el Estado y el vecino.