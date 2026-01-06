Impulsan la instalación de nuevos Puntos Verdes en los barrios bajo un esquema de compromiso vecinal

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Dirección de Medio Ambiente, lanzó una convocatoria abierta para que los vecinos y organizaciones barriales soliciten la instalación deen sus zonas de residencia. La iniciativa busca descentralizar la gestión de residuos sólidos urbanos y fomentar la separación en origen, aunque bajo una nueva modalidad que apela a la responsabilidad ciudadana tras experiencias previas de vandalismo y mal uso.

Bajo la consigna "¿Separás tus residuos? Sumate a los Puntos Verdes", la gestión local puso a disposición una vía de contacto directa para aquellos interesados en contar con contenedores específicos para reciclables en su comunidad.

La medida surge como un intento de reconfigurar el mapa de reciclaje de la ciudad. Según registros de archivo de la Dirección de Medio Ambiente, en etapas anteriores el municipio se vio obligado a retirar dispositivos de recolección diferenciada en distintos puntos críticos de la planta urbana y las localidades.

Aquellas decisiones fueron motivadas por el uso incorrecto de los recipientes, donde se detectó el descarte de residuos orgánicos, escombros y restos de poda dentro de los contenedores exclusivos para plástico, cartón y vidrio. Este comportamiento no solo malograba el material reciclable, sino que generaba focos de basura a cielo abierto, afectando la higiene de las plazas y espacios públicos donde estaban emplazados.

Cómo solicitar los contenedores

En esta nueva etapa, la Municipalidad busca que la llegada de un Punto Verde sea un pedido genuino de la comunidad organizada, garantizando así un mayor control social y cuidado de los dispositivos.

Para acceder al programa, los vecinos, centros vecinales o referentes barriales deben:

Enviar una solicitud formal vía correo electrónico.

Recibir asesoramiento técnico sobre qué materiales se pueden disponer.

Coordinar la logística de retiro con el área de Medio Ambiente.

Contacto: Los interesados pueden escribir a medioambiente@sanpedro.gob.ar para solicitar la instalación de contenedores y recibir material informativo sobre la correcta separación en origen.

Con esta política, San Pedro intenta consolidar un sistema de economía circular que reduzca el volumen de desechos que llegan al depósito final, transformando los residuos en recursos mediante el compromiso compartido entre el Estado y el vecino.