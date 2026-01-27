Finalizó el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano en San Pedro

La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.
En el cierre del programa los chicos y chicas participaron de postas atléticas, juegos de integración y exhibiciones de las habilidades desarrolladas durante el verano.
"Durante todo el ciclo, el despliegue del programa fue posible gracias al trabajo articulado entre los equipos directivos, docentes y auxiliares, quienes junto a guardavidas y coordinadores, garantizaron un entorno seguro y pedagógico"", destacaron las autoridades