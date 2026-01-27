Finalizó el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano en San Pedro

Se desarrolló esta mañana el acto de clausura del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Estadio Municipal. 
La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.
En el cierre del programa los chicos y chicas participaron de postas atléticas, juegos de integración y exhibiciones de las habilidades desarrolladas durante el verano.
 Participaron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, junto a concejales, consejeros escolares y miembros del equipo de gobierno local. 
La jornada contó con la presencia activa de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias N° 10, 24 y 47, así como de los Centros Educativos Complementarios N° 801 y 804. 
"Durante todo el ciclo, el despliegue del programa fue posible gracias al trabajo articulado entre los equipos directivos, docentes y auxiliares, quienes junto a guardavidas y coordinadores, garantizaron un entorno seguro y pedagógico"", destacaron las autoridades 