Finalizó el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano en San Pedro

La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.

En el cierre del programa los chicos y chicas participaron de postas atléticas, juegos de integración y exhibiciones de las habilidades desarrolladas durante el verano.

Participaron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, junto a concejales, consejeros escolares y miembros del equipo de gobierno local.

La jornada contó con la presencia activa de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias N° 10, 24 y 47, así como de los Centros Educativos Complementarios N° 801 y 804.

"Durante todo el ciclo, el despliegue del programa fue posible gracias al trabajo articulado entre los equipos directivos, docentes y auxiliares, quienes junto a guardavidas y coordinadores, garantizaron un entorno seguro y pedagógico"", destacaron las autoridades





Se desarrolló esta mañana el acto de clausura del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Estadio Municipal.