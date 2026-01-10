Falleció Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud y Comodoro del Club Náutico

El Dr., reconocido médico traumatólogo, exfuncionario municipal y referente histórico del Club Náutico San Pedro, falleció este sábado a los 71 años, generando un profundo pesar en la comunidad sampedrina y en el ámbito institucional.

Noiseaux Arana cosechó una extensa trayectoria en la gestión pública. Se desempeñó como Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro durante la primera gestión de Mario Barbieri como Intendente, desde 1999.



Un legado en el deporte y la dirigencia

Más allá de su rol en la medicina y la política, "Marcos", como lo conocían sus allegados, fue una figura central en la vida institucional del Club Náutico San Pedro. Ejerció como Comodoro de la entidad en dos etapas fundamentales: 1996–2000 y 2010–2024, consolidando un liderazgo que transformó la infraestructura y la vida social del club.

En un emotivo comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Comisión Directiva del club expresó:

"Las instituciones son infinitas y siempre están por encima de los hombres, pero hay personas que dejan marcas profundas en todos. El Club Náutico San Pedro hoy despide a uno de ellos".

La institución destacó su constante acompañamiento como médico de diversos planteles deportivos y su rol pionero como presidente de la primera Asociación de Pádel de San Pedro. Como reconocimiento en vida a su labor, el predio del club en Villa Jardín fue bautizado con su nombre, un gesto que hoy cobra un significado especial para los socios y socias.

"Su amor por el club y por el deporte lo convirtió en un referente indiscutido. Su imagen y su legado permanecerán más allá del tiempo", concluyó el mensaje de la entidad náutica, que acompaña a su familia en este difícil momento.

Despedida de la comunidad

Militante del radicalismo desde su juventud, en los úlimos años fue el referente en la zona del espacio de Leopoldo Moreau y, posteriormente, de Leandro Santoro. En ese recorrido político, fue precandidato a Intendente en 2019, como parte de las primarias del Frente de Todos.

El fallecimiento de Arana fue recibido con muestras de afecto de diversos sectores. Sus colegas lo recordaron como un profesional íntegro, mientras que desde el arco político e institucional local destacaron su capacidad de gestión y su vocación de servicio.

El Intendente Cecilio Salazar publicó en sus redes sociales: "QEPD querido amigo Marcos Noizeux Arana. Vuela alto. Que la luz eterna brille para siempre. Mis condolencias a la familia".

Por su parte, el ex mandatario Mario Barbieri, remarcó que fue "un emprendedor multifacético" que creía que desde las instituciones "podía fortalecerse la sociedad"



