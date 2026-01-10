Espectáculos gratuitos y cortes de calle en la zona céntrica de la ciudad

Foto de archivo

Desde este fin de semana se intensifican las actividades culturales en la zona céntrica de la ciudad.

Por un lado, la Municipalidad lanzó un ciclo de espectáculos gratuitos y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia; mientras que, en paralelo, el Centro de Comercio, Industria y Turismo, junto a la productora dFabular, presentó un calendario de shows que incluye desde peñas folklóricas hasta cenas show y espectáculos callejeros.

"Esta sinergia entre el sector público y el privado busca dinamizar el casco céntrico durante los fines de semana de enero y febrero" expresaron. La propuesta del Centro de Comercio contempla una variada grilla: los jueves se realizarán peñas folklóricas, los viernes encuentros de salsa y bachata, y los sábados cenas show en la sede institucional, cuya apertura estará a cargo del humorista Alejandro Gardinetti este sábado 10.

En la vía pública, las actividades serán de acceso gratuito e incluirán espectáculos de circo, tango —programado para el 17 de enero— e intervenciones artísticas diversas. Además, la Cámara de Turismo integrará un equipo de guías y promotoras para realizar visitas guiadas, garantizando alternativas culturales durante cuatro días a la semana tanto para sampedrinos como para turistas.

Para facilitar el desarrollo de estas jornadas y garantizar la seguridad de los asistentes, la comuna dispondrá operativos de cortes de tránsito en sectores clave:

Calle Mitre (entre San Martín y Arnaldo): Estará afectada los sábados 10, 17, 24 y 31, y los domingos 11 y 18.

Calle 25 de Mayo (entre Balcarce y Güemes): Permanecerá cerrada los sábados 10 y 24.

Calle Pellegrini (entre San Martín y Las Heras): El corte se realizará el domingo 25.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que este trabajo conjunto permite no solo potenciar la identidad cultural de San Pedro, sino también incentivar el consumo en el comercio local. Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones y utilizar vías alternativas durante los horarios de los eventos.