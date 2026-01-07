Encontraron a la joven que era intensamente buscada por la familia y la policía

Milagros Etelvina Franco, la joven de 28 años que era intensamente buscada por la familia y la policía, fue hallada en buen estado general, de acuerdo a la información conocida en las últimas horas.

Su desaparición había sido reportada por la madre, luego de que fuera vista por última vez el domingo, tras retirarse de su domicilio tras una discusión.

De acuerdo con el parte oficial, el último registro que se tiene de la joven fue durante la madrugada posterior a su partida. En ese momento, Franco habría publicado una "historia" en la red social Facebook, utilizando para ello el teléfono celular de su actual pareja, un hombre de 29 años.

Sin embargo, tras esa actividad en redes sociales, no se había logrado establecer una comunicación fehaciente ni se había obtenido información, lo que motivó la presentación de la denuncia por averiguación de paradero.

Finalmente, tras una intensa búsqueda, apareció en buenas condiciones generales de salud, y fue puesta a resguardo de los organismos oficiales.



